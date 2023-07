Incendie : ce que change l’alerte rouge déclenchée dans les Bouches-du-Rhône

L'institut météorologique Météo France a déclaré, via son outil "Météo des forêts", l'alerte rouge du côté des Bouches-du-Rhône pour la journée du mardi 25 juillet. Pour la première fois, le niveau d'alerte maximal est déclenché sur un département français par ce nouveau dispositif, lancé le 1er juin 2023.

Quatre niveaux d'alerte existent : vert (danger faible), jaune (danger modéré), orange (danger élevé) et rouge (danger très élevé). Cette vigilance rouge est déclenchée lorsque "les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales", explique Météo France sur son site internet.

En début de soirée, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé la fermeture de 19 massifs forestiers pour la journée de mardi après le déclenchement de cette alerte rouge. Le département a été placé en vigilance maximale en raison des fortes rafales venteuses qui pourraient toucher le territoire et favoriser la propagation des feux.

Comment est évalué le risque ?

L'alerte est élevée "lorsque le taux d'humidité de l'air est inférieur à 30%, que la vitesse du vent dépasse les 30km/h en moyenne et que la température est supérieure à 30°C", explique Stéphane Guyot du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône à France 3 Provence. Météo France l'assure, la "Météo des Forêts" vise à informer les Français sur le niveau de risque des incendies.

L'institut météorologique rappelle que neuf incendies sur dix sont d'origine humaine et sont le plus souvent déclenchés par imprudence. Pour la journée de mardi, les départements du Var et Vaucluse ont été placés en alerte orange.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info