Incendies en Grèce : 2.500 personnes ont été évacuées de l'île de Rodes

De nouvelles évacuations ont eu lieu dans la nuit du 23 au 24 juillet sur l'île de Rhodes, en Grèce, où près de 2.500 personnes ont été mises à l'abri face à l'avancée des flammes. Au total, les soldats du feu luttent en continu depuis bientôt une semaine, alors que le pays tout entier est frappé par une insoutenable canicule. Ce feu a donc interrompu les vacances de nombreux touristes, mais il menace surtout la vie locale, les maisons et les commerces.

Trois maisons ont été d'être sauvées à l'ouest de Rhodes, d'après les pompiers présents sur place. L'incendie, alors qu'il était en passe d'être maîtrisé, a été ravivé par des vents violents. Il est même descendu jusqu'à la plage d'Asklipio, détruisant des voitures, des commerces et des habitations sur son passage.

La lutte devient de plus en plus compliquée, alors que les touristes sont à nouveau évacués ou dirigés vers les centres administratifs mis en place par les ambassades étrangères à l'aéroport de Rhodes. Des évacuations sont également en cours à Corfou, face aux côtes italiennes, de l'autre côté du pays.

En plus des 2.500 personnes redirigées ce lundi matin, d'autres villages sont en état d'alerte et le Mont Pélion, la montagne des Centaures au centre de la Grèce, serait aussi menacée par les flammes. Le village de Mélèze est aussi en état d'alerte, car le mercure affiche 40°C. Dans cette région, les vents sont forts et les pompiers doivent partir dans tous les sens et courir derrière des flammes incontrôlables pour éviter le pire.

