Fortes chaleurs : les prévisions de Météo France du vendredi 12 juillet

publié le 12/07/2019 à 05:00

Le temps sera variable sur la majeure partie de l'hexagone et sera plus ensoleillé sur le tiers sud, selon les prévisions de Météo-France pour ce vendredi 12 juillet.

Entre le sud de l'Aquitaine et les régions méditerranéennes, le temps restera très bien ensoleillé avec seulement un peu de grisaille matinale sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Le vent d'ouest soufflera modérément du Languedoc à la côte varoise et aux caps corses.

Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies, avec un plus de nuages et quelques gouttes au petit matin sur le Poitou-Charentes, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts de France.

En cours d'après-midi, des averses se développeront à proximité des frontières du nord et du nord-est où quelques coups de tonnerre seront possibles. Les éclaircies deviendront plus larges sur le reste du pays, et le soleil sera omniprésent sur le tiers sud de la France. Le vent d'ouest sera sensible sur la moitié nord du pays.

Côté températures, elles afficheront 12 à 18 degrés, jusqu'à 20 à 24 degrés autour de la Méditerranée en matinée. L'après-midi, les maximales seront globalement stationnaires. Il fera 21 à 29 degrés au nord de la Loire, 26 à 31 degrés au sud, jusqu'à 33 à 36 degrés près de la grande bleue.