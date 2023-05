ÉDITO - Météo : a-t-on le droit de se réjouir du beau temps ?

Des pointes à 30 degrés ont été enregistrées dans le Sud ce mercredi 3 mai, mais peut-on encore s’en réjouir ? Est-ce qu’on peut encore raconter les terrasses qui se font une beauté, les commerçants qui ont le sourire et les habitants qui ressortent leurs shorts du placard ? Ou est-ce qu’il faut dans ces cas-là, marteler que 20 départements sont déjà en restrictions d’eau, beaucoup plus que d’habitude et que dans ces mêmes Pyrénées-Orientales il y a déjà plusieurs communes avec des nappes complètement à sec et à qui on doit livrer des bouteilles tous les jours ?

On est humains, se souvenir des promesses des beaux jours, du parfum des bières en terrasse, instinctivement ça nous fait du bien et on ne va pas tout de suite se rouler en boule et pleurer sur notre lit. Mais on est humains, et on voit ce qui se passe autour de nous, et comment les changements du climat affectent déjà notre quotidien et vont modifier notre avenir.

Il ne s'agit pas de nous distribuer des bons points, mais de réfléchir à tout ça, et on peut se faire une terrasse pour en reparler.

