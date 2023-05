ÉDITO - Basket : l'hommage de William Galibert à Céline Dumerc

Céline Dumerc, c'est 262 sélections en Bleu. Elle a été championne d’Europe et capitaine de l’équipe de France, trois fois médaille d’argent, une fois médaille de bronze, médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres, sept fois championne de France, sept fois vainqueure de la Coupe de France. Céline Dumerc a annoncé mardi 2 mai sa retraite à 40 ans.

C’est la sportive qui a placé l’équipe de France féminine sur la carte du basket européen et mondial. Si vous voyez des matchs féminins à la télé aujourd’hui, c’est en bonne partie grâce à elle. Certains vous diront que c’est l’équivalent d’un Tony Parker. C’est vrai qu’ils sont de la même génération, ils ont été formés ensemble à l’INSEP, et elle aussi est passée par les États-Unis, mais beaucoup plus discrètement. Mais elle n’a pas besoin de ce parallèle, car elle s’est fabriquée toute seule.

En plus de son palmarès, elle a aussi eu le cran, face caméra, de dire qu’elle était lesbienne, sans en faire tout un plat, mais quand on est sportif professionnel, en parler librement, on sait que ce n’est pas toujours la norme.

Il y a dix jours, elle a disputé une ultime finale de coupe de France à Bercy avec son club de Basket Landes, et forcément, elle a gagné. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais Céline Dumerc, je voulais vous dire "bravo".

