Des chercheurs ont découvert le plus grand arbre du monde à Bornéo

publié le 09/04/2019 à 16:24

Imaginez un arbre aussi grand qu'un terrain de football. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs qui se sont rendus au cœur de la forêt de Sabah à Bornéo en Malaisie. Ils ont mis la main sur le plus grand arbre tropical du monde. Il appartient à l'espèce Shorea faguetiana, culmine à plus de 100 mètres de haut et pèse plus de 80 tonnes, sans ses racines.



Cet arbre est tellement haut qu'il est difficile d'apercevoir sa cime. Il en existe plusieurs spécimens à travers le monde mais celui-ci vient d'établir un nouveau record. En effet, un arbre de 88 mètres et un autre de 94 mètres avaient déjà été identifiés dans cette même région.

C'est lors d'une étude aérienne et à l'aide d'une technique de télédétection par laser que l'arbre a été détecté. Il a été surnommé "Menara" qui signifie "tour" en malais. Repéré pour la première fois en 2018, ce n'est que quelques mois plus tard que l'équipe de chercheurs du l'université de Nottingham s'est rendue sur le terrain pour confirmer leurs soupçons avec des drones et des scanners en trois dimensions.

Investigadores de Malasia y Estados Unidos, hallan el árbol ¿ tropical más grande del mundo en las selvas de Borneo, es conocido como Shorea Faguetiana o Meranti Amarillo https://t.co/VSVf1sbt1B — La Bombilla MX (@LaBombilla_M_X) 8 avril 2019

Un homme a escaladé l'arbre pour le mesurer

En janvier 2019, un grimpeur local, Unding Jami, a escaladé l'arbre pour mesurer sa hauteur exacte : 100,8 mètres. Unding Jami est à ce jour le seul homme connu pour avoir grimpé un tel végétal. "C'était une escalade effrayante, il y avait tellement de vent parce que les arbres les plus proches se trouvent très loin", a-t-il confié au magazine Geo. "Mais honnêtement la vue au sommet était incroyable. Je ne sais pas quoi dire d'autre sinon que c'était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel !" ajoute-t-il.

At 330.7 feet, a yellow meranti tree (Shorea faguetiana) on Borneo is the tallest known tropical tree. The world's tallest tree, a California redwood (Sequoia sempervirens), is less than 50 feet taller. Arborist Unding Jami describes climbing the giant. https://t.co/rwpX7zODGg — Friends Urban Forest (@SFUrbanForester) 3 avril 2019

Comment un arbre peut-il être aussi grand ?

Si "Menara" a pu atteindre une telle taille, ce serait en partie due à sa situation géographique. Les conditions lui auraient permis d'être relativement protégé des vents, auquel il est très vulnérable mais dont il est dépendant. Donc, si cette espèce d'arbre grandit autant c'est en partie pour s'exposer au vent qui aide à disperser ses graines à travers le canopée.





D'autres facteurs comme l'accès à l'eau et la capacité à l'aspirer jusqu'à 100 mètres de haut, jouent également un rôle important dans la croissance de l'arbre. D'après les chercheurs, il est peu probable qu'un arbre quelconque puisse atteindre une plus grande taille que "Menara". Néanmoins, la plus grande plante à fleur serait encore à découvrir quelques part dans les forêts de Bornéo.

Un arbre protégé

Pour les chercheurs, cet arbre gigantesque est une preuve de l'efficacité des mesures de conservation. "Menara" se trouve d'ailleurs dans la Zone de conservation de la vallée de Danum à Sabah, une zone dont les autorités ont étendu la protection.



D'ici 2025, le gouvernement de l'état de Sabah a prévu d'étendre de 30% l'étendue des forêts protégées à travers le territoire. Une bonne nouvelle pour l'avenir de ces géants végétaux.