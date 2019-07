Avant la canicule, les prévisions de Météo France du vendredi 19 juillet

publié le 19/07/2019 à 05:31

Le ciel s'annonce pluvieux en Bretagne et ensoleillé au sud ce vendredi 19 juillet, selon les prévisions de Météo-France. Le temps reste le plus souvent très nuageux avec un peu de pluie entre la Bretagne et le Cotentin. Sur les autres régions situées au nord de la Loire, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec un petit risque d'ondée près des frontières du Nord-Est.

Sur la moitié sud, les quelques bancs nuageux de la matinée se dissiperont rapidement et le soleil s'imposera en journée. Seule une averse sera à craindre l'après-midi sur l'est des Pyrénées, les Alpes du sud et le relief de la Corse.

Le matin, les températures iront de 12 à 17 degrés, jusqu'à 18 à 22 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 21 à 25 degrés sur les régions voisines de la Manche, 25 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 34 degrés en vallée du Rhône et vallée de la Garonne.

Des températures de saison avant que la canicule ne fasse son grand retour à partir de lundi. L'épisode attendu sera moins exceptionnel que celui de fin juin, où les températures ont atteint les 45,9 degrés, un record jusqu'alors jamais atteint.