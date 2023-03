"Mamma Mia" : la comédie musicale bientôt de retour en France

La comédie musicale "Mamma Mia" à Broadway, à New York

La première étape d'auditions de Mamma Mia vient de s'achever : il y avait 2000 candidats au départ, il y aura 180 personnes en finale début avril. À la fin, ils ne seront plus que 30 pour composer la troupe.

Le producteur du spectacle, Laurent Bentata, explique que ces rôles sont exigeants. Pour monter sur scène, il va falloir avoir du talent et bosser dur : "Il y a du théâtre, d'ailleurs, les artistes sont des artistes complets. C'est pour ça que c'est compliqué de les trouver. On a des comédiens-chanteurs-danseurs avec un orchestre live".

Avis aux musiciens, il reste encore à trouver ceux qui vont composer cet orchestre live. Les castings auront lieu en juin, avec la promesse de participer à un projet d'envergure. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que "Mamma Mia" est une comédie musicale qui a du succès.

Depuis sa création à Londres en 1999, 65 millions de personnes ont vu ce spectacle à travers le monde, s'enthousiasme Laurent Bentata. Le film du même nom sorti en 2008, avec Meryl Streep et Amanda Seyfried, a aussi permis de rendre célèbre la comédie musicale.

Les représentations vont commencer à partir du 21 octobre 2023. Même si la troupe n’est pas encore composée, les places sont déjà à vendre pour le Casino de Paris.

Laurent Bentata prépare un autre projet en parallèle, Mary Poppins. Ce serait une première en France et là non plus, la troupe n’est pas encore en place. Alors si vous êtes chanteur, danseur, comédien, envoyez une candidature spontanée !

