À Majorque, une paroisse étonne en ouvrant un bar de plage

Un chiringuito signifie en espagnol bar de plage. Et à Majorque sur la plage de Portals Nous, il y a un chiringuito vraiment pas comme les autres.

Sur une plage paradisiaque à Majorque, le décor habituel : mer calme, sable fin, un bar de plage. Vous pouvez y commander une salade à 17 euros, une corbeille de pain à 3,50 euros ou une bouteille de champagne à 415 euros. Jusqu'ici, rien d'étonnant.

Mais le bar a été ouvert, non pas par le meilleur ami de David Guetta, mais par... une paroisse. Un tenancier déroutant, mais c’est bien l'Église de l’île qui gère ce bar. Et tous les bénéfices sont redonnés à une bonne cause : l'argent des tapas et autres champagnes participera à la construction d'un refuge pour les familles ayant des problèmes d'accès au logement.

Un beau projet d'auberge solidaire qui pourra accueillir une bonne douzaine de personnes mais dont la note est salée : entre 800.000 et 900.000 euros.

Le nom du bar est de circonstance : Tabgha, la ville où le Christ aurait multiplié les pains et les poissons. On souhaite à ce chiringuito de multiplier ses ventes !

