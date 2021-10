La chronique de Laurent Gerra du mardi 5 octobre

En prenant la voix de Marine Le Pen, Laurent Gerra demande de l'aide à Caroline Dublanche : "Bonsoir madame ! Je vous appelle parce qu’il y a un nain qui marche sur mes plates-bandes. [...] Je parle d’un véritable nain qui, après avoir été amoureux de moi et de mes idées, me pique mes électeurs. Si ça continue comme ça, en mai prochain, je ne serai pas à l’Elysée, je serai à la rue, madame !"

Mademoiselle Jade recevait Roselyne Bachelot, dans la voix de Laurent Gerra. L'humoriste détaille alors ce qu'entend la ministre de la Culture par " une stratégie nationale d’accélération des industries créatives" : "Aucune idée. Mais on s’en fout, ce qui compte, c’est les 400 briques. [...] On va faire du concret : on va offrir un shampoing sec à tous les artistes à cheveux gras, une brosse à pellicules aux théatreux en chemise noire, un bonnet tout neuf aux intermittents, des bombes de peinture à nos taggeurs du RER et des cours de céfran à tous nos rappeurs Yo !"

L'humoriste Laurent Gerra a aussi pris le ton de Pascal Praud pour donner le sommaire des Auditeurs ont la parole à 13h sur RTL : "Nous parlerons d’Eric Zemmour, qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite… Mais quel caillou ? Sera-t-il le caillou dans l’escarpin de Valérie Pécresse, le caillou dans le mocassin à glands de Xavier Bertrand, le caillou dans les rangers de Marine Le Pen, ou le caillou dans les Mephisto maxi-confort à semelle absorbante de François Asselineau ? Réagissez au 32-10."

Dans la voix de l'humoriste, Thierry Ardisson ramène à la vie Valéry Giscard d’Estaing. Ce dernier revient alors sur ces années passées : "Ma jeunesse, ma jeunesse… À votre âge, j’avais encore la gaule ! J’avais pas d’dentier et j’me teignais pas les cheveux ! Et moi, j’ai jamais pris de coke et j’peux vous dire qu’à l’Académie Française, au moment du goûter, ça emballait. Marguerite Yourcenar, Hélène Carrère d’Encausse, Simone Veil"