Zahia Dehar se dit "choquée" et conteste fermement les nouvelles allégations

Zahia Dehar "fera valoir ses droits". Le ton est donné par l’avocate de la jeune femme, Me Pecoraro, dans un communiqué publié ce mardi 25 février, au lendemain des nouvelles révélations sur cette affaire qui remonte à la veille de la coupe du Monde 2010, et qui avait ébranlé le foot français. La jeune femme, mineure à l’époque des faits, avait révélé avoir eu des relations tarifées avec Franck Ribéry et Karim Benzema.

En effet, selon nos informations, l’avocat de Abousofiane Moustaid, ancien candidat de la Nouvelle Star ,condamné en 2015 pour proxénétisme aggravé notamment à l’encontre de Zahia Dehar, a déposé samedi 22 février une demande d’acte préalable à une requête en révision.

Une autre escorte girl, qui se présente sous le pseudonyme de "Sarah", affirme aujourd’hui dans une attestation transmise à la justice, et que RTL a pu consulter, que Zahia Dehar était en réalité soutenue par un homme d’affaires suisse, le célèbre marchant d’art Yves Bouvier, dont elle était "la maîtresse". Dans son attestation Sarah, aujourd’hui âgée de 49 ans, raconte avoir rencontré Zahia Dehar à l’été 2009 lors de "dîners libertins" pour lesquelles les filles étaient payées "2.000 euros" en liquide par Yves Bouvier lui-même.

Zahia dément et dénonce "des propos mensongers"

Zahia Dehar "dément formellement les allégations impliquant Monsieur Yves Bouvier dans des affaires de proxénétisme" et se dit "choquée par ces allégations destinées à nuire à sa réputation et à son honneur. Elle conteste fermement les imputations formulées", précise le communiqué.

Le témoignage de "Sarah" décrit un système de recrutement des escortes par un photographe "de charme", Florent C. L’avocat de Abousofiane Moustaid, Maitre Yassine Bouzrou, estime donc dans sa demande d’acte que Zahia Dehar a "menti" lorsqu’elle a déposé comme témoin en éludant sa relation avec Yves Bouvier. C’est pour cela qu’il entend demander la révision de l’affaire.

Dénonçant "des propos mensongers émanant d’un prétendu témoignage sans aucun fondement", Zahia "mettra en œuvre tout recours judiciaire afin de protéger ses droits".

Le parquet de Paris a deux mois pour statuer sur la demande d’acte de l’avocat Yassine Bouzrou et décider s’il va procéder à la réouverture de l’enquête et entendant les nouveaux et anciens témoins, dont Zahia Dehar. En revanche Franck Ribéry et Karim Benzema, accusés d’avoir eu recours aux services de Zahia alors qu’elle était mineure, mais relaxés lors du procès, ne devraient pas être de nouveau inquiétés.