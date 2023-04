INVITÉS RTL - Montmédy : les surveillants de prison se disent "livrés à eux-mêmes"

Que se passe-t-il dans la prison de Montmédy ? Dans ce centre de détention situé dans la Meuse, le quotidien des surveillants est rythmé par la violence, les insultes et des agressions physiques à répétitions.

Acculés et épuisés par des conditions de travail particulièrement difficiles, ils en sont venus à bloquer l'entrée de l'établissement le 6 avril dernier après la découverte quelques jours auparavant de trois voitures brûlées sur le parking. Deux d'entre elles appartenaient à des membres du personnel.

Invités de Focus Dimanche RTL, Lucas* et Nathalie* partagent leur colère après une agression. Un soir, un détenu s'est jeté sur un de leurs collègues. Un autre, âgé de 23 ans, venu lui porter secours, a subi un traumatisme crânien. Le personnel souhaite être rassuré, encadré et mis en sécurité.

Récit d'une situation intenable. "On a vraiment l'impression d'être livrés à nous-mêmes. Chaque intervention, c'est la même chose, on a pas de débriefing après. On n'est pas entourés. À chaque fois, on a l'impression que les détenus sont plus en sécurité que nous. Au niveau de l'agression du collègue, il y a quinze jours, le détenu n'a pas effectué de quartier disciplinaire. Il a été mis en cellule de protection d'urgence, parce que soi-disant, il ne se sentait pas bien. Mais le soir même, c'était de nouveau des insultes, donc je pense que ça aurait mérité d'une peine autre que cette cellule-là", témoigne Nathalie*, une surveillante employée dans le centre de détention de Montmédy.



* Les prénoms ont été modifiés

