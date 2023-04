Prison : combien y a-t-il de détenus en France ?

Le nombre de détenus dans les prisons françaises est reparti très légèrement à la hausse avec 72.351 personnes incarcérées au 1er mars, selon les données du ministère de la Justice. Une légère hausse qui suit celle recensée au 1er février (72.294), non loin du plus haut historique enregistré au 1er décembre avec 72.836 prisonniers.

Pourtant, le nombre de places n'est pas assez important. En effet, les établissements pénitentiaires français comptaient au 1er mars 72.351 détenus pour 60.949 places opérationnelles, soit une densité carcérale globale de 118,7%, contre 115,9% il y a un an, selon les statistiques du ministère.

Ce taux d'occupation est de 140,7% dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement - et donc présumés innocents - et ceux condamnés à de courtes peines. Cinquante-huit prisons affichent une densité supérieure à 150%. Ce taux d'occupation atteint ou dépasse même 200% dans six établissements : 241,2% à Majicavo (Mayotte), 206,6% à Bordeaux-Gradignan et 215,6% à Carcassonne, 209,2% à Foix, 201% à Perpignan et 200% à Nîmes.



