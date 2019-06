publié le 15/06/2019 à 10:50

Un jeune homme de 20 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme pour vol à l'étalage, avec mandat de dépôt. Une peine qui peut être considérée comme sévère au regard des faits. En effet, mercredi 12 juin l'accusé était entré dans un magasin Franprix de Conflans-Sainte-Honorine pour y dérober un sandwich au thon et deux bouteilles de jus d'orange.



Un butin d'une valeur totale de moins de 5 euros selon Le Parisien qui relaie l'affaire. Mais le vigile, qui a vu le larcin a arrêté le jeune homme à la sortie du magasin, et ce dernier a refusé d'ouvrir son sac à dos, obligeant le gérant du commerce à fermer le rideau de fer et a appeler la police. Devenu menaçant, le jeune homme a bousculé le vigile, dont il a cassé les lunettes de vue, précise le quotidien.

Placé en garde à vue, il expliquera ensuite les raisons de son acte au tribunal : "Je n’ai aucune excuse : j’ai volé. Mais c’était pour manger. J’avais faim et je n’avais pas d’argent". Arrivé à Paris afin de trouver du travail, son avocat explique que son client est "un peu en perte de repères" et "livré à lui-même" après qu'il a été abandonné par son père.

Habitant au Mans, le jeune homme n'a pas eu d'autres choix que de venir tenter sa chance dans la capitale, explique Le Parisien. En stage dans un magasin Carrefour City au moment des faits, il n'a pu bénéficier de la clémence de la justice à la suite de ce vol car son casier judiciaire mentionnait déjà trois autres condamnations. Il était sous le coup de peines avec sursis qui ont ainsi été exécutées.