Yvelines : un faux facteur arrêté après avoir détourné 691.000 euros

Dans la nuit du 29 au 30 novembre, un homme de 40 ans a été arrêté à Versailles après six mois passés à voler des chèques dans les boîtes aux lettres de La Poste, pour un préjudice de 691.000 euros.



Plusieurs habitants avaient porté plainte après avoir posté des chèques pour des créanciers, sans que ceux-ci soient arrivés à leur destinataire. Pourtant, ils ont tous été débités de leur compte. En tout, 146 plaintes ont été déposées dans plusieurs commissariats des Yvelines. La brigade anticriminalité va être alertée.

Actu 78 rapporte qu'une source a indiqué à la police avoir repéré une Clio dans l’hyper centre de Versailles "mardi, dans la nuit". "Un homme en est descendu. Il a ouvert une boîte et chargé le courrier", précise la source.



L'homme a été placé en garde à vue après avoir remis à la police une clé permettant d'ouvrir les boîtes aux lettres. Aussi, il portait une chasuble de La Poste. Dans sa voiture, les policiers ont retrouvé des bannettes avec le logo de l’entreprise, et des sacs remplis de milliers de lettres.



Il roulait sans permis

L'homme volait les lettres avant de les remettre à des personnes qui les ouvraient et gardaient celles contenant les chèques. Le quadragénaire remettait les autres, préalablement refermées, pour ne pas attirer l'attention de La Poste sur le nombre de lettres volées. Il gagnait ainsi entre 1.400 et 1.700 euros par mois. En plus des vols, l'individu roulait sans permis et sera donc jugé également pour ce fait.



Les conséquences ont parfois été graves pour les victimes. Par exemple, le compte d'une retraitée de 87 ans a été débité de plus de 1.400 euros après que le chèque a été falsifié et sa signature conservée. La Banque Postale lui refuse le remboursement.

