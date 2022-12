Yvelines : une cyberattaque paralyse l'hôpital de Versailles

Une fois de plus, un hôpital est la cible d'une cyberattaque. Dans les Yvelines, l'hôpital de Versailles a été pris pour cible par un groupe de pirate informatique pas encore dévoilé. En conséquence de cette attaque, l'accueil des patients est "extrêmement limité", obligeant "ceux qui sont contraints d'aller aux urgences et qui vivent dans la région de Versailles" d'appeler le 15, a expliqué le ministre délégué à la Transition numérique, Jean-Noël Barrot.

Selon la direction de l'hôpital, interrogé par l'AFP, l'ensemble de l'établissement a été pris pour cible. Le système informatique est coupé et l'hôpital s'est "mis en mode protection des données", a expliqué sur BFMTV le ministre de la Santé, François Braun. "Les urgences accueillent les patients, le Samu réoriente les patients vers d'autres services le temps qu'on puisse faire un diagnostic plus précis", a-t-il ajouté.

Des attaques en nettes augmentations

La mise en pause du système informatique oblige les employés de l'hôpital à "tout refaire sur papier à la main depuis ce matin" et les médecins à "faire toutes leurs prescriptions de médicaments manuellement", ont expliqué trois aides soignantes. Seul point positif : le Samu "n'est pas atteint" et "s'est mis en ordre de marche pour réagir" en cas de transfert de patients, selon François Braun.

Face à cette attaque, le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête, sans préciser les infractions visées. Le Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie et la Sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la police judiciaire sont aux manettes de l'enquête. De plus, une plainte sera "déposée par l'hôpital à 16h00 afin que les services de police, en lien avec l'ANSSI (l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), puissent faire un suivi fin de la situation", a annoncé Jean-Noël Barrot.

Les cyberattaques se multiplient en France et notamment sur les hôpitaux. Le 22 août dernier, c'est l'hôpital de Corbeil-Essonne qui a été victime d'un ransomware exigeant une rançon de 10 millions d'euros.

