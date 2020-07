Yvelines : un entraîneur d'athlétisme mis en examen pour viols sur mineures

et AFP

publié le 07/07/2020 à 22:06

Un entraîneur d'athlétisme a été mis en examen pour des faits de viols et harcèlement sexuel sur mineures qu'il aurait commis entre 2007 et 2019. Le parquet de Versailles a indiqué lundi 7 juillet que les faits reprochés auraient eu lieu au sein du Club athlétique de l'Ouest 78 (CAO78) à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines.

Le mis en examen, âgé de 42 ans, a vu sept jeunes femmes âgées de 16 à 18 ans au moment des faits l'accuser des faits en question, a indiqué le parquet, confirmant une information du Parisien. Toutes les jeunes filles qui l'accusent sont des athlètes du club ou bien y sont passées.

Elles disent avoir été abusées entre 2007 et 2019 par cet entraîneur, également ex-dirigeant historique du CAO78. La justice indique qu'il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire.

Suspendu par la préfecture

Si l'avocat du suspect Me Charles Thuillier a salué l'ouverture d'une information judiciaire, "seul cadre qui lui permet de se défendre", il a rappelé "la confusion qui règne dans la présentation des faits et l'absence d'éléments matériels soutenant les accusations". L'entraîneur, sans nier les relations avec ces athlètes, assure qu'elles ont toujours été consenties et conteste avoir été un "gourou" comme ont pu le dire certaines plaignantes, selon son avocat.

Il a été suspendu de ses activités liées au sport par la préfecture des Yvelines le 4 janvier dernier après le signalement d'un ancien membre du club auprès d'un cadre technique de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme (LIFA).

Cette suspension a pris fin le 4 juillet selon Me Thuillier et n'a pas été renouvelée. Le contrôle judiciaire de l'entraîneur ne lui interdit pas d'exercer son activité auprès d'adultes mais "il a décidé de ne pas reprendre ses activités par respect pour les athlètes qui l'accusent et pour la procédure qui est en cours", a indiqué son avocat.

Les cas se multiplient dans le sport

L'arrêté préfectoral de suspension évoquait des "manquements" de la part de l'entraîneur, notamment "le partage d'une chambre avec une athlète, des relations sexuelles (dont certaines avec des mineurs) imposées et obtenues dans un contexte d'emprise psychologique".

L'affaire avait été révélée en pleine crise du sport français, confronté à la multiplication des révélations sur des cas de violences sexuelles dans le sport, notamment dans le monde du patinage artistique.