Yvelines : les folles soirées de George Weah perturbent le voisinage

publié le 04/02/2021 à 18:16

Il y a des quartiers de la capitale réputés pour leur tranquillité. À Pereire, quartier cossu de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), les habitants n'ont pas l'habitude d'être dérangés par la musique ou des éclats de voix, tard la nuit.

Mais depuis quelque temps, un appartement semble être devenu un rassemblement de fêtards, en dépit du couvre-feu et des restrictions sanitaires. Son locataire n'est pas un habitant classique, il s'agit du fils du président du Libéria et ancienne star du PSG, George Weah. George Weah Junior, 33 ans, aurait multiplié les soirées chez lui ces derniers temps, excédant ses voisins, comme le raconte Le Parisien.

Selon les informations du quotidien, le fils de l'ancienne gloire du PSG a même été interpellé dans la nuit de lundi à mardi 2 février pour avoir organisé une fête clandestine dans ce splendide appartement de 120 mètres carrés avec terrasse.

Selon les riverains, le jeune homme et ses invités abusent du volume sonore et dérangent la tranquillité du quartier, le tout en toute impunité grâce à son passeport diplomatique : "Oui, je fais des choses chez moi comme tout le monde, et comme tout le monde, je paye des amendes", s'est défendu l'accusé dans les colonnes du Parisien. Pas sûr que cela suffise à convaincre la justice qui doit l'entendre ce jeudi.