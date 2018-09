publié le 23/09/2018 à 02:33

Un homme âgé de 38 ans a été interpellé vendredi 21 septembre après avoir laissé son fils de 2 ans dans une voiture surchauffée aux Clayes-sous-Bois dans les Yvelines, rapporte le Parisien. Ce jour-là, il est environ 15h30 lorsque l'homme sous l'emprise de l'alcool abandonne son fils dans sa voiture, avant de s'en aller.



Des voisins assistent à la scène et préviennent les pompiers quand, après quelque temps, ils ne voient pas le père revenir alors qu'il fait très chaud et que le petit se trouve toujours dans le véhicule. Sur place, les secours trouvent l'enfant tout rouge, transpirant énormément et décident de briser la vitre de la voiture pour le sortir, avant de le transporter à l'hôpital.

Les policiers retrouvent le père non loin de là, dans un café, fortement alcoolisé. Après avoir été en cellule de dégrisement, il a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui.