C'est une histoire invraisemblable que Jillian Cannan a vécu au début de ce mois de juin. Cette américaine a reçu plus d'une centaine de colis contenant des masques de la part du géant Amazon par erreur. Croyant au début que la commande provenait de son entreprise, elle s'est très vite étonné que son associé en commande autant : "J’ai vérifié les adresses sur les colis. C’était bien mon adresse mais ce n’était pas mon nom" s'est-elle étonnée.

L'histoire ne va pas s'arrêter là, loin de là. Comme le rapporte Ouest France, d’autres colis sont ensuite arrivés et de plus en plus fréquemment, ils étaient automatiquement livrés à son adresse. Pire encore, lorsqu'elle ou son mari tentaient de les refuser, les colis étaient déposés devant la porte. Cette prend une autre dimension lorsque les paquets ont « commencé à arriver dans notre allée par camions de marchandises, sur des palettes », explique Jillian Cannan.

Alerté, Amazon n’a pas immédiatement identifié le problème pour stopper les livraisons. Pendant ce temps, la destinataire et son associée ont décidé de fabriquer des kits de masques pour un hôpital local pour enfants. Le géant américain a ensuite accepté de faire don de l’ensemble de la marchandise à Jillian, qui compte la distribuer dans les hôpitaux de la région.