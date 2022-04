Les infos de 12h30 - Toulouse : un colis suspect déposé dans la cathédrale Saint-Étienne

À Toulouse (Haute-Garonne), le périmètre de sécurité vient d'être levé autour de la cathédrale Saint-Étienne, en partie bouclée dans la matinée après l'irruption d'un homme, vendredi 8 avril à 8h25, en pleine messe. L'individu a déposé un colis suspect au pied de l'autel avant de prendre la fuite.

"Il y a un monsieur qui est arrivé, qui a tracé, a déposé un colis devant l'autel et s'est échappé en courant. Le sacristain lui a couru après, a essayé de le ceinturer..." en vain, raconte une Toulousaine qui a assisté à la scène. L'homme, qui portait un masque et une casquette, a également prononcé quelques mots. "Vous, de toute façon... Un truc comme ça", tente de se souvenir l'une des paroissiennes. "Je suis tellement choquée, je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle que de la violence et de la peur."

La cathédrale du centre-ville de Toulouse a été immédiatement évacuée. Quant au colis déposé, il s'agissait d'un engin explosif improvisé, sans dispositif de mise un feu à distance. "Un colis neutralisé", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Guerre en Ukraine - Au moins 35 personnes ont été tuées et 100 blessées, vendredi, après que deux missiles se sont abattus sur la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, par laquelle des milliers de personnes sont évacuées depuis plusieurs jours.

Présidentielle - Dernières heures de campagne : dès vendredi minuit, on ne pourra plus entendre les candidats. "Une campagne électorale, ce n'est pas une castagne. On peut exprimer les divergences par des confrontations des idées et non une bagarre comme (Emmanuel Macron) semble l'assurer", a dit Marine Le Pen à Narbonne.

Pontoise - Un garçon et une fille de 16 ans ont été condamnés, jeudi soir, à 10 ans de prison par le tribunal pour enfants pour le meurtre d'Alisha, 14 ans, harcelée, battue et morte noyée dans la Seine en 2021. "C'est trop peu", regrette la mère de l'adolescente qui réclame justice.