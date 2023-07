Wissam Ben Yedder : l'attaquant international de l'AS Monaco, visé par une plainte pour viol

Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, a annoncé "l'existence de deux plaintes pour viol, et de deux victimes, visant deux personnes", dont le footballeur monégasque, pour des faits qui "auraient été commis lundi à Beausoleil", une commune du département des Alpes-Maritimes, confirmant une information initiale de France Info.

Selon nos confrères, les plaignantes sont des jeunes femmes de 19 et 20 ans, qui accusent pur l'une, Wissam Ben Yedder, et pour l'autre son frère, de leur avoir imposé des actes sexuels. Les faits décrits se seraient déroulés lors d'une soirée à Beausoleil, près de Monaco. Les journalistes de France info indiquent également qu'à l'heure actuelle, aucune garde à vue ni audition n'ont encore eu lieu.

Plus d'informations à venir sur RTL.Fr...



