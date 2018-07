publié le 27/09/2016 à 22:15

Les Lyonnais ont été séduisants en première période. Bien emmenés par Corentin Tolisso et surtout Nabil Fékir, qui revient peu à peu à son meilleur niveau, les Lyonnais sont parfaitement rentrés dans leur match à l'image de cette frappe sur la barre du numéro 18 lyonnais.



Mais le retour des vestiaires est bien différent. Pris à la gorge, l'Olympique lyonnais recule peu à peu sous les assauts espagnols. Avant un coup de massue presque inévitable. Et ce dernier est venu d'un visage bien connu des pelouses de Ligue 1 : Wissam Ben Yedder. Sur un long centre au deuxième poteau de Steven N'Zonzi, Anthony Lopes est trop court sur sa sortie qui profite ainsi à Luciano Vietto. Ce dernier effectue alors une remise de la tête pour l'ancien attaquant de Toulouse qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets malgré la présence de Mapou Yanga-Mbiwa. Une ouverture du score qui permet ainsi à l'ancien protégé du Stadium, qui a signé un contrat de cinq ans lors du dernier mercato estival, d'ouvrir son compteur en Ligue des champions.



