Vosges : appel à témoins après une disparition inquiétante

publié le 07/01/2021 à 22:11

L'homme serait parti sans son téléphone, ni ses papiers. La police nationale a lancé un appel à témoins jeudi 7 janvier pour tenter de retrouver Antonio Neves. Âgé de 50 ans, il a quitté son domicile de Golbey, dans les Vosges, mercredi matin et aurait fait part d'intentions suicidaires.

Les recherches effectuées dans les secteurs de Golbey et Bouzey se sont révélées infructueuses pour le moment. Antonio Neves est un homme mince d'1m70. Ses yeux sont verts-noisette, il porte des lunettes et ses cheveux sont courts et grisonnants. Lors de sa disparition, il était vêtu d'un polo bleu et d'un pantalon de la même couleur. Selon l'avis de recherche partagé sur Twitter, l'homme a également plusieurs tatouages et les oreilles percées.

Toute personne détenant des informations concernant sa disparition est invitée à contacter le commissariat d'Épinal au 03.29.69.17.17.

[AVIS DE RECHERCHE] Merci de votre partage pour aider les enquêteurs de la Police nationale des Vosges.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police d'EPINAL

☎️ 03 29 69 17 17 pic.twitter.com/WdrUZQqp01 — Préfet des Vosges (@Prefet88) January 7, 2021