publié le 30/12/2020 à 22:02

Un homme âgé de 50 ans a disparu depuis le 24 décembre. La police nationale d'Indre-et-Loire est activement à sa recherche.

"Monsieur André Marazzato a quitté son domicile, secteur Gambetta à Saint-Pierre-des-Corps, le 24 décembre 2020″, informe la police nationale d’Indre-et-Loire. La personne recherchée est âgée de 50 ans, elle porte un jean et une veste bleus, ses cheveux sont bruns, courts et clairsemés et ses yeux sont bleus. Il mesure 1m80 et est de corpulence normale.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Tours au 02 47 33 80 69.