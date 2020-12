Gers : appel à témoins pour retrouver une jeune fugueuse de 13 ans

publié le 27/12/2020 à 15:34

La gendarmerie du Gers lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente de 13 ans. Noémie a quitté son domicile situé route de Saint-Lys, à l'Isle Jourdain, dans la nuit de samedi à dimanche 27 décembre, vers deux heures du matin. Selon les forces de l'ordre, elle aurait pu "fuguer chez son amoureux".

La jeune fille mesure 1,60m et pèse 59 kilos. Elle est mate de peau et ses cheveux bruns sont coiffés en chignon. Au moment de sa disparition, Noémie était habillée d'un tee-shirt orange, d'un jean noir et d'un manteau noir et gris à carreaux chiné. Elle a également emporté une tenue de rechange : un ensemble Tommy Hilfiger composé d'un sweat rouge portant l'inscription "Tommy jeans" et d'un pantalon de survêtement noir.

Toute personne détenant la moindre information est invitée à contacter la gendarmerie en composant le 17 ou la brigade de l'Isle Jourdain au 05.62.07.78.80.