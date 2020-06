publié le 22/06/2020 à 14:11

Une nouvelle opération de recherche d'armes, lancée lundi 22 juin dans la matinée à la suite des violences survenues du 12 au 15 juin à Dijon, a permis l'interpellation dans l'agglomération de neuf personnes et la découverte d'un arsenal assez conséquent.

Neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le quartier sensible des Grésilles et à Saint Apollinaire, dans la banlieue de Dijon, a indiqué le procureur de la République, Eric Mathais, dans un communiqué.

L'opération, la deuxième en trois jours aux Grésilles, a permis de saisir trois carabines démontées et des sacs contenant entre 2 et 3 kg de cartouches, dont des cartouches à blanc et des cartouches de calibre 9 mm. Ont également été découverts des tubes servant de lanceurs à tirs de mortiers, armes souvent utilisées contre les forces de l'ordre. Du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et 2.153 kg de produits de coupe ont également été saisis, ainsi qu'une somme totale de 3.150 euros.

L'opération, démarrée tôt lundi matin, s'inscrit dans le "plan local d'actions judiciaires renforcées contre les armes", un travail de fond qui a été accéléré à la suite des récentes violences urbaines, a précisé le procureur. 118 policiers et gendarmes étaient engagés, dont 10 effectifs de l'unité d'élite du RAID et autant de de la BRI locale.

À la différence de la vaste opération de police survenue la semaine dernière et qui avait mobilisé 140 membres des forces de l'ordre, cette opération s'inscrit sous le contrôle directe du parquet.

Des véhicules incendiés

Le procureur de la République avait indiqué mercredi que les investigations se poursuivaient "pour parvenir à identifier les participants" aux violences qui ont secoué les Grésilles, mais aussi Chenôve, dans la banlieue sud-ouest de Dijon.

Ils s'en sont également pris à des caméras de sécurité et ont incendié des véhicules. Ces violences ont fait suite à une série d'actions de représailles lancées par des membres de la communauté tchétchène, qui voulaient se venger de l'agression d'un adolescent par, selon eux, des habitants des Grésilles.

Six Tchétchènes ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi dans le cadre de l'enquête séparée sur les raids punitifs. Deux ont été mis hors de cause, tandis que les quatre autres ont été mis en examen, dont trois ont été aussitôt placés en détention provisoire. Le quatrième suspect est resté libre sous contrôle judiciaire.