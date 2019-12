publié le 22/12/2019 à 23:33

Ce dimanche 22 décembre dans l'Essonne, deux adolescents ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour viol en réunion et enregistrement et diffusion d'images violentes et dégradantes, a appris l'AFP de source judiciaire. Les deux adolescents âgés de 16 ans sont soupçonnés d'avoir violé jeudi une adolescente dans une cage d'escalier à Morsang-sur-Orge, dans l'Essonne, selon des sources policières, ainsi que d'avoir filmé et diffusé les images sur les réseaux sociaux.

La victime, mineure également, habitant Grigny (Essonne), a été identifiée. La vidéo avait été signalée à la Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos). Une mobilisation organisée sur les réseaux sociaux a rapidement permis d'identifier les auteurs des faits.

La vidéo avait été diffusée sur Twitter, Marlène Schiappa secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes avait alors contacté le réseau social pour qu'il la retire, "mais des copies circulent encore. Ce réseau social n'est pas à la hauteur, les criminels le savent, voilà pourquoi ils s'en servent", a-t-elle déploré dans une interview publiée samedi soir sur le site du Parisien.