Essonne : plusieurs dizaines d'écoliers pris de vomissements

publié le 20/12/2019 à 16:53

À Savigny-sur-Orge, en Essonne, c'est l'interrogation après que plusieurs dizaines d'écoliers, de primaire et de maternelle, ont été pris de vomissements dans l'après-midi et la soirée du mardi 19 décembre. Ont-ils simplement été victimes d'une intoxication alimentaire après un repas à la cantine ? Les causes sont encore nébuleuses.

Comme le rapporte Le Parisien, deux fédérations de parents d'élèves ont, dès le lendemain, décidé de mener l'enquête. Après avoir partagé un message sur Facebook, elles ont recensé une quarantaine d'écoliers pris de vomissements.

Si la piste de l'intoxication alimentaire a été envisagée dans un premier temps, elles se sont rendues compte que certains de ces élèves étaient absents ce jour-là, et pensaient alors que ces derniers étaient certainement atteints d'une gastro-entérite. Autre piste étudiée : des gâteaux provenant d'un marché de Noël qui s'est tenu le même jour, que les enfants auraient pu avoir mangés avant d'être pris d'une intoxication alimentaire.

Paniqués, plusieurs parents ont en tout cas décidé, mardi et mercredi, d'alerter les services municipaux, qui ont saisi dans la foulée l'Agence régionale de santé. Pour le maire de Savigny-sur-Orge, "rien n'établit à ce jour que la situation soit imputable à un repas pris en cantine". Une enquête interne est en cours et devrait apporter plus d'éclairage dans les prochains jours.