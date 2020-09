Viol d'une ado à Lyon : trois personnes arrêtées pour "happy slapping"

publié le 11/09/2020 à 20:42

Une jeune mineure qui était en fugue à Lyon assure avoir été agressée mardi 8 septembre par trois personnes rencontrées dans le 7e arrondissement de la ville. Mercredi soir, en lien avec cette affaire, trois suspects ont été arrêtés mercredi soir à la gare de Marne-la-Vallée, en région parisienne, a indiqué la police ce vendredi.

La victime dit avoir rencontré les trois jeunes hommes - âgés de 17, 20 et 21 ans et déjà connus de la justice - et les avoir suivis dans une chambre d'hôtel où ils auraient consommé de l'alcool et de la drogue. Ensuite, durant la nuit, elle raconte avoir été violée pendant que ses agresseurs filmaient la scène.

La pratique est connue sous le nom de "happy slapping", et désigne le fait que plusieurs personnes en agressent une autre en se filmant, avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux.

La jeune femme a porté plainte mercredi au commissariat de Villeurbanne en précisant que ceux qu'elles désignent comme étant ses agresseurs devaient rejoindre la région parisienne en soirée par le train, ce qui a permis leur arrestation en gare d'arrivée. L'enquête se poursuit.