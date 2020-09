publié le 10/09/2020 à 22:29

Le parquet de Paris a indiqué ce jeudi 10 septembre que le site de vidéos pornographiques Jacquie et Michel était visé par une enquête. Connu pour mettre en scène des acteurs et actrices amateurs et amatrices, la plateforme est soupçonnée de "viols" et de "proxénétisme", et ce à la suite de signalements de trois associations féministes, ajoute la même source.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris, dès le 10 juillet, sur la base d'un signalement adressé en février par Osez le féminisme, les Effronté-es et le mouvement du Nid.

Les associations avaient relayé les témoignages d'actrices, ces dernières assurant avoir été contraintes lors des tournages des vidéos à des "pratiques sexuelles 'hors normes et douloureuses' alors qu'elles n'étaient pas consentantes", avait révélé un peu plus tôt 20 Minutes.