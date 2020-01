Vincennes : une femme en garde à vue pour avoir ligoté son fils de 13 ans

publié le 21/01/2020 à 00:02

Une femme de 46 ans été interpellée à son domicile dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 janvier. En guise de punition, cette mère de famille avait ligoté son enfant de 13 ans et lui avait bandé les yeux rapporte Le Parisien.

Les faits se sont déroulé rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne) dans la nuit de dimanche à lundi. Il est 00h30 quand les policiers sont appelés par un homme qui décrit la scène qui se déroule sous ses yeux. De sa fenêtre, le riverain voit dans l'appartement d'en face, un adolescent se faire ligoter par deux adultes.

Les forces de l'ordre se sont alors immédiatement rendu chez le voisin d'en face et observent à leur tour la scène. L'adolescent est debout dans le salon, ses yeux sont bandés et ses mains sont ligotées derrière sa tête. Il a du ruban adhésif autour du cou et à ses cotés, sa mère en robe de chambre.

Toujours selon le quotidien, lorsqu'une équipe de policiers sonne à la porte de l'appartement de la femme, les fonctionnaires restés chez le voisin voient la mère de famille se dépêcher d'enlever les liens autour de l'ado, avant de les cacher dans la cuisine.

Une punition

Lorsque les policiers entrent dans l'appartement, ils découvrent la mère, une de ses amies accompagnée de deux de ses enfants, l'adolescent en question, mais aussi sa grande sœur de 18 ans.



Selon le fils, c'est la première fois que sa mère agissait de la sorte avec lui et il était question d'une punition. L'adolescent de 13 ans, qui présentait des rougeurs au niveau du cou a été transporté en état de choc à l’hôpital Trousseau à Paris. Quant à sa mère, elle a été placée en garde à vue dans les locaux de la sûreté territoriale, pour acte de torture et de barbarie par ascendant sur mineur de moins de 15 ans.

Pour l'heure, les raisons qui ont conduit cette femme à ligoter son fils sont toujours inconnues. Son amie, présente sur les lieux au moment des faits a elle aussi été conduite au poste de police, pour non assistance à personne en danger.