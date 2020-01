Perpignan : le fils d'un surveillant de prison agressé par un ancien détenu

publié le 20/01/2020 à 02:01

Le fils d'un gardien de prison, reconnu et agressé par un ex-détenu à Perpignan. Avant de passer à l'acte le 11 janvier avec d'autres personnes, l'ancien détenu aurait menacé la victime de représailles, contre lui et sa famille.

"T'es le fils d'un maton de la prison. Je vais venir chez toi, mettre ta famille dans un coffre et vous tuer", aurait proféré cet ancien détenu avant d'agresser sa victime, qui a écopé d'une ITT de cinq jours. Le père et son fils ont porté plainte.

Selon L'Indépendant, le syndicat Ufap-Unsa justice indique qu'il s'agit de la troisième fois, à Perpignan, que les enfants de surveillants feraient l'objet de représailles à cause de la profession d'un de leur parent. "À chaque fois, la justice et les forces de l’ordre n’ont pas réussi à appréhender ces lâches, évoque le syndicat dans un communiqué de presse. Cette fois, le mis en cause est connu. Le surveillant avait rédigé un rapport d’incident le 28 janvier après que l’ex-détenu soit passé à son domicile pour intimider son fils."