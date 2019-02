publié le 02/02/2019 à 10:04

Un jeune détenu s'est suicidé par pendaison dans sa cellule du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Le drame est survenu dans la nuit de vendredi 1er à samedi 2 février, a-t-on appris de source pénitentiaire.



Selon le quotidien régional Le Progrès, il était âgé de seulement 18 ans. Le suicide a été découvert à l'occasion d'une ronde, peu avant minuit, et le décès a été constaté vers une heure du matin. Les surveillants et pompiers ont tenté en vain de ranimer le détenu, a précisé une porte-parole de l'administration pénitentiaire.

Depuis le début de l'année, plus de 100 détenus sur plus de 71.000 fin décembre, se sont donné la mort en prison en France. Selon l'Observatoire international des prisons (OIP), les personnes détenues se suicident six fois plus que la population générale, à caractéristiques démographiques égales (âge, sexe).