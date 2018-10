et AFP

publié le 10/10/2018 à 09:42

Cette fois-ci, les explosions n'étaient pas issues de pétards de supporters ayant des envies de pyrotechnique. Le Groupama Stadium de Lyon a été le théâtre, mardi 9 octobre, d'un exercice de simulation d'attentat, sous les yeux des ministres de l'Intérieur des six pays les plus riches de l'Union européenne.



L'objectif était ainsi de montrer l'expertise française dans une situation à risque. De faux spectateurs simulaient la panique en entendant des détonations et des coups de feu. Les forces de l'ordre déployaient ensuite des équipes d'intervention, dont certaines arrivant par hélicoptère.

Laurent Phelip, commandant du GIGN, revient sur le vécu des attentat au Stade de France en 2015, "mais il y a eu Bombay 2008", rappelle-t-il. "Les Indiens nous ont appris beaucoup de choses après 2008. Et si on peut faire profiter d'une certaine expérience, c'est notre devoir de le faire", explique l'officier.