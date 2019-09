publié le 08/09/2019 à 10:31

Il y a plus de 3 ans, l'incendie du bar le Cuba Libre, à Rouen, faisait 14 victimes, l'un des incendies les plus meurtriers de ces 20 dernières années. Ce soir-là, dans ce bar d'habitués, la fête bat son plein au sous-sol où une soirée d'anniversaire est organisée.

Vient le moment tant attendu de souffler les bougies. L'une des invitées place et allume deux bougies tempête sur le gâteau, puis s'engage dans l'escalier étroit, d'à peine 75 centimètres de large. La jeune femme a du mal à descendre. Elle baisse la tête et le gâteau, mais les étincelles enflamment la mousse qui recouvre les murs.



En quelques secondes, la cave s'embrase, une épaisse fumée toxique emplit la pièce. Les jeunes gens ne voient pas l'issue de secours qui de toutes façons est fermée.

Tandis que le groupe se réfugie dans le fumoir, deux d'entre eux décident de monter et de traverser les flammes. Ils sont parmi les seuls rescapés. En quelques minutes, le Cuba Libre est réduit en cendres.

Deux d'entre eux traversent les flammes

Un premier bilan tombe : 13 morts et 6 blessés, dont une personne en urgence absolue, qui décède 3 semaines plus tard.



"C’est tout un ensemble de manquements qui vont entraîner un drame comme celui-là. Un escalier qui n’est pas aux normes, un revêtement inflammable sur les murs et le plafond...", commente l'avocat des parties civiles, Me Fabien Picchittino.

Le 14 septembre, Nacer et Amirouche Boutrif, le propriétaire et le gérant du bar, sont mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés. Ils comparaitront libres à leur procès qui débute lundi 9 septembre. Les deux frères encourent 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.