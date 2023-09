VIDÉO - Philippe Caverivière : "Ce qu’on aime chez les supporters marseillais, c’est la poésie de leurs chants"

"On aime tous ce club de l’OM, on est certain que le pape François sera merveilleusement accueilli par ce chaleureux peuple marseillais et ces truculents supporters. Ce qu’on aime chez les supporters marseillais c’est la poésie de leurs chants qui invitent le plus souvent le supporter adverse au coït intrafamilial : 'Parisiens, je niquerais ta mère sur la cane...cane...canebière'", lance Philippe Caverivière dans sa seconde chronique ce vendredi 22 septembre.

Emmanuel Macron assistera à la messe du pape François à Marseille mais "en tant que président" et non en tant que catholique. "Manu, c’est le joggeur qui va en forêt le jour d’ouverture de la chasse avec un costume de lapin. On peut le faire aussi, 'chérie, c’est en tant que prof de zumba que j’ai couché avec ta sœur, pas en tant que beau-frère'. Ou 'non monsieur le juge, si j’étais nu sous une gabardine devant cette école, ce n’était pas en tant qu’exhibitionniste, mais en tant que parent d’élève'. Pas sûr qu’au final ça soit une méthode très efficace", dit-il.

