VIDÉO - Philippe Caverivière : "Le Vélodrome, le seul stade où on peut s'acheter un sandwich ou un arbitre"

Martin d’Argenlieu, directeur de l’Orange Vélodrome, était l'invité de RTL pour nous raconter les coulisses de la venue du pape François, qui y présidera une messe ce samedi 23 septembre. L'occasion pour Philippe Caverivière de nous parler de ce stade mythique que l'on peut visiter. "Pour tous les fans de l’OM, c’est une super expérience. On peut voir le terrain, la salle des trophées, les vestiaires, les douches… En tout cas, c’est vrai que l’OM, c’est le club mythique du foot français, c’est un stade extraordinaire. Un des seuls stades où on peut s’acheter un maillot de l’OM, un sandwich, un coca, ou même un arbitre si on a un peu plus de moyens", lance-t-il.

Plus de 60.000 fidèles sont attendus samedi pour la messe du pape François au stade Vélodrome. "À Marseille, on a la Bonne Mère, c’est vrai que la population marseillaise est très croyante, pratiquante. Tiens, qu’est-ce que le racket sinon une quête où celui qui vous sollicite a l’élégance de se déplacer ? Mais n’ayez pas d’inquiétude pour le pape, la mafia peut difficilement faire pression sur sa Sainteté. On est impatient de voir cette messe au Vélodrome", plaisante l'humoriste.