VIDÉO - "Enquête criminelle" : une victime raconte son "calvaire" avec Jack Sion

Jack Sion, un homme de 68 ans, a été condamné à 8 ans de prison pour des "viols par surprise" le 29 octobre 2021 par la cour criminelle départementale de Montpellier. Pendant plusieurs années, l'individu avait usurpé l'identité d'un mannequin, sous le nom d'Anthony Laroche, pour attirer ses victimes via un site de rencontres. C'est le cas de Sophie qui a rencontré virtuellement ce faux play-boy en avril 2014.

Après plusieurs semaines d'échanges, Anthony Laroche souhaite voir pour la première fois Sophie. "Notre histoire est tellement belle que je veux une rencontre magique et particulière pour rendre les choses encore plus magiques", promet-il. Et pour rendre ce premier rendez-vous, l'architecte niçois lui propose un petit jeu érotique, inspiré du roman Cinquante Nuances de Grey.

"Quand tu arriveras, tu te mettras face à la fenêtre. Moi, je vais arriver derrière et je vais te mettre le bandeau sur les yeux", annonce le Niçois à Sophie. Mais cette dernière refuse la proposition d'Anthony Laroche. "Le lendemain, on ira se promener ensemble. On passera le week-end ensemble et on passera notre vie ensemble", promet-il à Sophie.

Elle accepte finalement la proposition. Sophie ne le sait pas encore mais elle est tombée dans un piège. Son histoire d'amour avec Anthony Laroche va bientôt se transformer en cauchemar...

La suite de l'histoire dans votre magazine Enquête criminelle, diffusé mercredi 12 octobre à 21h05 sur W9.

