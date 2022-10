Marie-Josée Saint-Antoine : quel drame s'est joué dans l'appartement de la mannequin ?

Elle s'annonçait comme l'une des top modèles les plus en vue des années 80. Belle, chic et glamour. Déjà à la Une de tous les magazines de mode, on lui prédisait un avenir brillant. Mais une nuit d'été 1982, une mauvaise rencontre va briser son destin. Marie-Josée Saint-Antoine, Canadienne de 23 ans, est découverte morte poignardée dans son appartement de New-York.

Cette nuit-là, Kathleen O'Reilly rentre chez elle, à New York, un petit immeuble de briques sur la 23ème rue. L'homme qui vit temporairement dans son appartement, un ancien petit ami du nom de Jamie Gillis, lui fait aussitôt part d’un doute.

Sur le palier du premier étage, il a vu une paire de chaussures abandonnées, blanches à talons. Kathleen ne connait qu'une personne dans l'immeuble qui porte en permanence de tels escarpins, c'est sa copine Marie-Josée Saint-Antoine, une top model qui habite au quatrième.

Le couple monte chez elle et trouve la porte entrouverte. La locataire ne répond pas aux appels. Le minuscule appartement n'est pas en désordre, seul le téléphone est renversé sur le parquet.

Poignardée à huit reprises dans le thorax

Kathleen s'avance dans un petit couloir et sursaute. "J'ai aperçu ses jambes, à la verticale, appuyées contre une cloison. C'était Marie-Josée, elle ne bougeait pas, elle était morte", témoignera-t-elle.

La police est alertée. Deux détectives et un légiste sont sur place. La jeune femme, pieds nus, est entièrement habillée, jeans et teeshirt blanc. Elle n'a subi aucune violence sexuelle.

Détail sanglant qui témoigne de la violence de la scène : Elle a été poignardée au thorax à huit reprises. La lame a perforé un poumon, elle s'est débattue. L'arme du crime est introuvable.

La porte d'entrée n'a pas été fracturée, rien de cassé dans l'appartement, rien de volé. Pour les policiers, la victime a ouvert la porte à son tueur, c'est donc quelqu'un qu'elle connaissait.

Avec sa beauté fulgurante, cette québécoise brune aux yeux bleus verts avait vite attiré l'attention. Remarquée par la principale agence canadienne de mannequins. Puis par les géants américains, Eileen Ford et Elite.

Une rencontre fortuite qui aiguille les enquêteurs

Marie-Josée avait débarqué à New York cinq ans auparavant, âgée d'à peine 18 ans, elle ne s'était jamais sentie en sécurité dans cette ville qui à cette époque bat des records de violence et de criminalité. La jeune femme prenait donc toutes les précautions pour veiller à sa sécurité.



Aucune empreinte suspecte n'a été laissée sur la scène de crime. L'enquête établit que la nuit précédant le meurtre, la jeune femme était présente au Xénon, une discothèque. Invitée à une soirée VIP au milieu d’une foule d’acteurs, de créateurs de mode et de golden boys.



On remonte son emploi du temps. Le lendemain matin, Marie-Josée s'est rendue à une séance photo. Elle quitte le studio vers 15h30. Une amie à elle, la jeune actrice Kim Delaney - qui va plus tard être célèbre dans la série NYPD Blue - la croise par hasard, dans la rue. Elle racontera aux policiers que Marie-Josée était en compagnie d'un homme. Était-ce le tueur ?

Les invités de "L'heure du crime"

- Jean-François Poisson, documentariste et réalisateur de la série documentaire Qui a tué Marie-Josée ?.



- Maud Gabrielson, journaliste spécialisée mode et co-auteure du livre Meurtres haute couture, éditions Séguier.

- Astrid Faguer, journaliste spécialisée mode et co-auteure du livre Meurtres haute couture, éditions Séguier.











