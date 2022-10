Mort du fils de Marlon Brando : pourquoi la police ne croit-elle pas à une altercation ?

Un soir de printemps, un homme vient d'être tué. Le nom du malheureux est Dag Drollet. Son nom ne dit rien à personne et pourtant, il est le compagnon de Cheyenne Brando, la fille adorée de Marlon Brando.

L'acteur le plus torturé et le plus cher d'Hollywood vit de façon recluse dans sa villa à l'abris des regards, sur les hauteurs de Santa-Monica à Los Angeles. Ce qui devait être une soirée passée en famille devient un fait divers marquant le monde prisé du cinéma.

Dag Drollet vient d'être tué avec une arme. Marlon Brando se charge d'appeler les secours avant d'impliquer son fils Christian, comme étant le tireur. Sur place, la famille Brando plaide un accident suite à une altercation entre Christian et Dag. Ce dernier battait sa femme, Cheyenne, enceinte de sept mois. Un mobile qui ne laisse pas indifférent les policiers qui soupçonnent un crime maquillé.

C'est tout sauf un homme qui s'est battu Hervé Gallet, journaliste et co-auteur du livre "Meurtre au paradis, l’affaire Brando

Interviewé dans L'Heure du crime, Hervé Gallet, journaliste et co-auteur du livre Meurtre au paradis, l’affaire Brando, explique une scène de crime incohérente avec les scénarios racontés de la famille Brando : "Quand on voit la photo du corps de Dag Drollet, il est juste sur le canapé, les jambes étendues sur un pouf. Il y a une couverture autour des pieds. Il a les mains de chaque côtés du corps. C'est tout sauf un homme qui s'est battu. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a un problème. Il n'y a pas eu de bagarre, c'est pas possible. Donc déjà, le doute commence à partir de là", explique-t-il.

Le mobile de l'altercation musclée entre Christian et Dag est discrédité lorsque celui-ci avoue, des années plus tard, qu'il était au courant des violences conjugales subies par sa sœur Cheyenne. En 1991, il avoue avoir tiré sur son beau-frère et est condamné à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable. Il sera finalement libéré en 1996, avant de succomber à une pneumonie en 2008.

Les invités de "L'heure du crime"

- Stéphane Loisy, avocat.

- Hervé Gallet, journaliste et co-auteur du livre Meurtre au paradis, l’affaire Brando, chez JC Lattès





