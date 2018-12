publié le 02/12/2018 à 22:19

Pour l'occasion, ils ont enfilé leurs gilets...orange. À Brest (Finistère), des manifestants du secteur du BTP bloquent le dépôt du port depuis mercredi 28 novembre pour dénoncer la fin du gazole non routier détaxé au 1er janvier.



Même mouvement à Lorient (Morbihan), où le dépôt pétrolier est bloqué depuis le 27 novembre, avec l'aide des "gilets jaunes". Conséquence directe de ce mouvement : beaucoup de stations-services du Finistère et du Morbihan se retrouvent en rupture totale ou partielle de carburant ce dimanche 2 décembre. Dans un communiqué dimanche soir, le préfet du Finistère Pascal Lelarge a annoncé des restrictions d'usage à compter de lundi 3 décembre "afin de garantir l'accès au carburant au plus grand nombre et la capacité des services de secours et d'urgence à intervenir". Ces mesures seront en vigueur "le temps que les flux logistiques s'adaptent à la situation".

Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Dès lundi matin, les "gilets jaunes" comptent bloquer le dépôt de Donges (Loire-Atlantique). Dans le Finistère, un bon nombre d'automobilistes se sont inquiétés de la situation, et craignent d'être dans l'impossibilité de se déplacer pour aller travailler.

"Je ne sais pas du tout quand on sera réapprovisionnés et les gens font plein sur plein ce week-end de peur d'une pénurie", a indiqué un employé d'une station-service finistérienne, en rupture de gazole. Interrogée par l'AFP, la préfecture de Bretagne a tenu à rassurer les automobilistes en indiquant qu'il n'y avait pas de "risque de rupture d'approvisionnement".