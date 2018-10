publié le 30/10/2018 à 20:38

Longtemps, Olivier Savignac à gardé le secret. Celui d'un adolescent qui comme d'autres camarades de l'époque aurait été abusé par un prêtre de sa paroisse. Vingt-cinq ans après les faits présumés, c'est devant la justice qu'il entend obtenir des réponses.



"On attend aussi que les prévenus prennent acte, et surtout assument ce qu'ils ont commis : pour l'un c'est les agressions sur ces enfants que nous étions ; et pour le deuxième c'est d'assumer le fait qu'il n'est pas dénoncé alors qu'il y avait pourtant plusieurs signaux d'envoyés", explique-il.



Les faits se seraient déroulés en 1993 dans un camp de vacances des Pyrénées-Atlantiques. Prétextant des fausses visites médicales, l'abbé Pierre de Castelet aurait abusé de plusieurs enfants présents. "J'avais une attirance émotive vers les jeunes de 11-13 ans (...) Je savais que c'était mal. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cela faisait du mal à l'enfant", reconnaît-il aujourd'hui.

"Tourner la page"

Absent lors de l'audience, un autre homme d'église, "affaibli par sa maladie", devrait siéger aux côtés du prêtre. Monseigneur André Fort, 83 ans, est poursuivi pour non-dénonciation. Alors évêque d'Orléans, celui-ci n'avait pas transmis à la justice la lettre adressée par Olivier Savignac en 2008. Ce n'est qu'à l'arrivée de son successeur, en 2010, que les choses bougeront.

Un quart de siècle plus tard, "on a dépassé ça, mais on veut que ces deux personnes acceptent leurs responsabilités", explique le trentenaire. "Avec les autres parties civiles, nous ne demandons ni la prison ni des sommes exorbitantes (...) Nous souhaitons la légitimité et la reconnaissance du statut de victime pour pouvoir tourner la page", admettait-il dans les pages de l'hebdomadaire La Vie. Le père de Castelet encourt jusqu'à 10 ans de prison.