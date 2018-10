et AFP

publié le 02/10/2018 à 13:15

Les autorités catholiques chiliennes n'en finissent plus de susciter des scandales et des polémiques. En effet, alors que 119 enquêtes pour agressions sexuelles secouent l'Église dans ce pays d'Amérique du Sud, l'archevêché de Santiago a décidé de publier sur son site un guide intitulé "Orientations pour développer une bonne relation et une saine coexistence pastorale".



Un guide très détaillé énumère les mauvaises attitudes à éviter avec les fidèles, notamment les enfants. Ainsi, ce document signé par l'archevêque de la capitale chilienne Ricardo Ezzati, conseille d'"éviter de pratiquer des massages", d'"embrasser sur la bouche" les enfants ou de "toucher leurs parties génitales". Le texte recommande aussi d'"éviter" les "étreintes trop prolongées", "les tapes sur les fesses", de "s'allonger ou de dormir à côté d'enfants ou d'adolescents".

La Défenseure chilienne des enfants, Patricia Muñoz, s'est déclarée en "état de choc" après la lecture de ce document. "Nous avons commis une erreur et nous allons la réparer", a expliqué l'évêque auxiliaire de Santiago, Cristian Roncagliolo.

Le guide, rapidement retiré du site de l’archevêché, intervient alors que Ricardo Ezzati doit être entendu mercredi 3 octobre par le parquet régional de Rancagua (centre). L'homme d'Eglise doit répondre aux accusations de dissimulation d'agressions sexuelles, en plein scandale de pédophilie et d'omerta qui ébranle le clergé chilien.