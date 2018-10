publié le 09/10/2018 à 09:07

Pourquoi les sénateurs socialistes veulent enquêter sur la pédophilie dans l'Église ? Ils déposent une demande de création d'une commission d'enquête, après la pétition initiée par le magazine Témoignage chrétien le 30 septembre dernier, afin de faire toute la transparence sur les scandales de pédophilie et leur dissimulation dans l'église catholique.



Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, va faire la demande officielle ce mardi 9 octobre en invoquant le "droit de tirage". Il permet à chaque groupe parlementaire de réclamer la création d'une commission. "J'avais souhaité que le Sénat prenne en charge cette commission et non un groupe parlementaire. Les conditions n'étaient pas réunis pour obtenir cela", regrette l'ancien ministre de François Hollande.

"Nous allons demander au président Gérard Larcher aujourd'hui même de créer la commission", déclare Patrick Kanner, "elle sera examinée dans son contenu juridique". Elle doit en effet être compatible avec les procédures déjà en cours. "Cette commission s'adresse aux victimes", confie le sénateur.