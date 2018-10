publié le 18/10/2018 à 19:40

La commission des lois du Sénat a jugé "irrecevable" la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les cas d'abus sexuels dans l'Église, mercredi 17 octobre. Alexandre Dussot-Hezez, cofondateur de l'association La parole libérée, était l'invité de RTL Soir jeudi 18 octobre. Il est à l'origine des plaintes en 2015 contre le père Preynat, soupçonné d'abus sexuels sur près de 80 scouts lyonnais.



Sur la décision des sénateurs, Alexandre Dussot-Hezez détaille la position de l'association. "Nous, à La parole libérée, on voulait une demande plus large sur la pédophilie dans l'ensemble des institutions liées aux enfants. Je pense que c'était une dimension un peu plus pratique et plus acceptable pour certains parlementaires", explique-t-il au micro de RTL.

S'il concède une "frustration" causée par cette décision, Alexandre Dussot-Hezez estime toutefois que "les sujets avancent et la parole se libère. On a vu que certains politiques prenaient leur bâton pour agir. On commence à voir une prise de conscience au niveau de la société", poursuit-il.