Vendée : un prêtre mis en examen pour viols sur 19 mineurs

publié le 15/10/2020 à 23:46

Un prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles, a annoncé, jeudi 15 octobre, le parquet de La Roche-sur-Yon. L’affaire concerne 19 victimes. Les abus qui lui sont reprochés ont été commis entre 2006 et mai 2020 en Vendée et Charente-Maritime.

Plus précisément, les faits qui font l'objet des investigations ont été commis "entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2020 en Vendée et en Charente-Maritime au préjudice de dix-neuf victimes identifiées à ce jour". "Mis en examen par le magistrat instructeur", le prêtre a été "placé en détention provisoire" mercredi, ajoute le parquet. Le suspect avait déjà été placé en garde à vue lundi à la suite du dépôt de deux plaintes en juillet dernier.

Mercredi, une information judiciaire a été ouverte pour "viols par personne ayant autorité, viols sur mineurs de moins de quinze ans et agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans et de plus de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineurs", détaille-t-on dans un communiqué.

Un prêtre de 53 ans mis en cause

L'homme mis en examen est un "ecclésiastique âgé de 53 ans et prêtre auprès de la fraternité sacerdotale Saint Pie X". Il a été affecté "d'août 2010 à juillet 2020 au prieuré Notre Dame du Rosaire à Saint Germain de Prinçay", une commune rurale située à une quarantaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon.

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) a été fondée en 1970 par Marcel Lefebvre (1905-1991) et avait rapidement pris ses distances avec le Saint-Siège, ne voulant pas "suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante" née, selon elle, du concile Vatican II (1962-1965).