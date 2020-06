Vaucluse : une petite fille de 8 ans meurt noyée dans une piscine

publié le 16/06/2020 à 22:14

Une enfant de 8 ans est morte noyée dans une piscine, à son domicile, situé chemin de la Baisse à Caromb (dans le Vaucluse). Le drame a eu lieu ce mardi 16 juin après-midi vers 17h. Dès que l'alerte a été donnée, les sapeurs-pompiers de Carpentras se sont immédiatement rendus sur place.

Les services de secours et une voisine infirmière ont tenté de ranimer la fillette pendant une heure et demie mais en vain. Selon La Provence, la petite fille, épileptique, échappant à la vigilance de ses parents, aurait fait un malaise dans sa piscine, de 2m de circonférence et remplie de 60cm d'eau.



Comme le précise le quotidien régional, les proches de l'enfant étaient présents au moment des faits et une cellule psychologique a été mise à leur disposition. Le maire de la commune s'est également rendu sur place.