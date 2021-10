Vaucluse : une auto-stoppeuse violée devant son compagnon, un homme interpellé

Une violente agression dans le Vaucluse, survenue le week-end dernier, a mené à l'arrestation d'un suspect, accusé d'avoir violé une auto-stoppeuse sous les yeux de son compagnon, comme le rapporte La Provence, dans un article publié vendredi.

Retour sur les faits. Ce jeune couple, âgé de 19 ans, tentait de "quitter la commune de Mérindol" lorsqu'il a été pris en auto-stop par un homme qui a d'abord fait semblant de l'amener à destination. Le conducteur s'est ensuite arrêté "en bord de route, à hauteur de Villelaure" où il a dépouillé les deux victimes sous la menace d'une arme de poing. L'homme a ensuite imposé une fellation à la jeune femme avant de la violer devant son petit-ami.

Les victimes, abandonnées sur place, ont ensuite alerté les gendarmes de la brigade de recherche de Pertuis qui ont rapidement identifié le suspect, grâce aux caméras de vidéosurveillance, précise le 20minutes.

Le mis en cause a été placé en garde à vue mercredi à la suite de son arrestation à son domicile, dans l'attente de sa mise en examen pour "viol et extorsion sous la menace d’une arme", et de son placement en détention provisoire.