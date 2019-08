publié le 03/08/2019 à 13:40

300 personnes se sont rassemblées devant la mairie de Oullioules dans le Var, samedi 3 août, près d'une semaine après une fusillade qui a entraîné la mort de trois personnes.



Catherine Santos, une femme de 58 ans originaire de Vesoul, était en vacances dans la région. C'est l'une des victimes de cette guerre des clans sur fond de trafic de stupéfiants, selon les premiers éléments des enquêteurs. Une minute de silence a été observée devant son portrait posé sur un chevalet. De nombreuses fleurs ont été déposées.

L'une d'elles par Alain Chrétien, le maire de Vesoul. "Le destin est ainsi et l'on ne peut rien contre lui. Rien ne fera revenir Catherine. La seule chose qu'on peut faire c'est d'avoir une pensée pour elle, pour son mari, pour ses enfants et petits enfants. Rien ne pourra faire disparaître la douleur, mais soyons unis pour l'atténuer", a tenu à exprimer l'édile, la gorge nouée.

La scène s'est déroulée peu avant 20 heures dans une station de lavage de l'entrée du village. Les tireurs ont arrosé à l'arme automatique deux individus de 29 et 30 ans défavorablement connus des services de police. L'un d'entre eux est décédé et l'autre est blessé. Plus d'une trentaine de douilles ont été retrouvées sur place.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de la fusillade d’Ollioules.

Pleine confiance en nos policiers dont je sais, au quotidien, la détermination à éradiquer ces réseaux criminels qui gangrènent nos quartiers. — Christophe Castaner (@CCastaner) July 28, 2019